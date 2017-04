Winsum gaat weg aanpassen voor veiliger fietsverkeer

(Foto: Google Maps)

De gemeente Winsum gaat de weg tussen Rasquert, Den Andel en Westernieland veiliger maken voor fietsers. Er worden fietsstroken aangebracht en er komen snelheidsremmende maatregelen tegen automobilisten.

'Beter iets dan niets'

De werkgroep Stampij uit Den Andel vindt de weg onveilig en vraagt al langere tijd om aanpassingen. Auto's rijden er veel te snel. Ze zijn blij dat de gemeente nu maatregelen neemt maar hadden liever gezien dat er een vrijliggend fietspad komt.



'We zijn tevreden. We hadden natuurlijk heel graag een apart fietspad gehad. Maar dat gaat niet door dus beter iets dan niets', vertelt Agnes Schouten van de werkgroep Stampij.



Wel of niet veel fietsverkeer?

Uit het haalbaarheidsonderzoek kwam naar voren gekomen dat een apart fietspad niet noodzakelijk is. 'Het onderzoek is niet in de juiste periode gedaan. Het was in februari maar het meeste fietsverkeer is er rond de zomermaanden', vertelt Agnes Schouten. Desalniettemin is ze blij dat er nu wat gedaan wordt aan de weg.



Voor de veiliger fietsverbinding wil de gemeente 340.000 euro beschikbaar stellen. Dinsdagavond 11 april neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

Door: RTV Noord Correctie melden