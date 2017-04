Jur Vrieling neemt afscheid van toppaard Zirocco Blue

Springruiter Jur Vrieling uit Holwierde moet verder zonder VDL Zirocco Blue. Zijn 13-jarige toppaard gaat zich volledig richten op de fokkerij.

Vrieling boekte vele successen met Zirocco Blue. Ze wonnen samen Grote Prijzen, landenwedstrijden, en teamgoud op het EK in Aken.



Tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro (2016) beleefde het duo een dieptepunt. Zirocco weigerde meerdere keren, waardoor het toernooi uitliep op een grote teleurstelling.



Volledig de fokkerij in

'Zirocco is nu 13 jaar en dat is een mooie leeftijd om volledig de fokkerij in te gaan, dat hebben we ook met andere hengsten gedaan zoals in het verleden VDL Bubalu', laat één van de eigenaren van het paard, Wiebe-Yde van de Lageweg, weten op de website van KWPN.



Ook denkt hij dat er al opvolgers van ZIrocco aan zitten te komen. 'De oudste nakomelingen van Zirocco Blue VDL springen al op Grand Prix-niveau en zij maken veel reclame voor hun vader, zij kunnen nu het stokje gaan overnemen', besluit Van de Lageweg.

Door: RTV Noord Correctie melden