Gewonde man aangetroffen in Groningen

(Foto: Michiel van Beers)

De politie heeft zondagochtend een gewonde man gevonden in de buurt van de Slenk in Groningen. De man was aanspreekbaar, maar moest wel voor behandeling naar het ziekenhuis.

Het is onduidelijk hoe de man gewond is geraakt en over de aard van de verwondingen wil de politie niets kwijt. Wel is de politie begonnen met een sporenonderzoek, waarbij ook speurhonden worden ingezet

Door: RTV Noord Correctie melden