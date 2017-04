Gewonde man aangetroffen in Groningen (update)

(Foto: Michiel van Beers)

De politie heeft zondagochtend een gewonde man gevonden in de buurt van de Slenk in Groninger wijk Reitdiep. De man was aanspreekbaar, maar moest wel voor behandeling naar het ziekenhuis.





De politie heeft uitgebreid sporenonderzoek met onder meer speurhonden gedaan. Daaruit bleek dat de geen sprake is van een misdrijf of ongeluk.



Het is onduidelijk hoe de man gewond is geraakt en over de aard van de verwondingen wil de politie niets kwijt.

Door: RTV Noord Correctie melden