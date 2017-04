GHHC moet meerdere erkennen in Den Bosch

De hockeysters van GHHC hebben zondagmiddag met 2-1 verloren van koploper Den Bosch. Lang konden de Groningse vrouwen leunen op een 1-0 voorsprong, maar in de tweede helft ging het alsnog mis voor de ploeg van coach Marc Materek.

Den Bosch nam al snel het initiatief in de wedstrijd. GHHC werd op eigen veld in de verdediging gedwongen. Toch kwam de thuisploeg op voorsprong via een flitsende counter. Marle Brenkman dribbelde een paar tegenstandsters voorbij en schoot de bal langs keepster Josine Koning.De gasten bleven de betere ploeg. In een korte periode dwong Den Bosch vier strafcorners af. Maartje Paumen schoot er twee naast en twee keer bracht doelvrouw Jantien Gunter prachtig redding. GHHC stond verdedigend verder prima en nam de 1-0 voorsprong mee de rust in.Ook in de tweede helft bleef de druk van de lijstaanvoerder aanhouden. Tien minuten na de onderbreking viel de gelijkmaker. Maartje Paumen scoorde uit een gemakkelijke toegekende strafbal. Den Bosch ging door en in de 54e minuut zette Sian Keil de gasten na een solo op voorsprong: 1-2.In de slotfase probeerden de Groningers nog aan te zetten voor een slotoffensief, maar verdedigend kwamen de gasten niet echt meer in de problemen. GHHC blijft tiende in de hoofdklasse met dertien punten uit zeventien wedstrijden.