Be Quick haalt uit tegen Quick'20

Na drie nederlagen en een gelijkspel heeft Be Quick zondagmiddag weer eens weten te winnen. Op eigen veld werd Quick '20 Oldenzaal met 5-1 verslagen.

In de beginfase deed niets vermoeden dat de Groningers een dergelijke grote uitslag zouden neerzetten. De bezoekers kwamen na een kleine twintig minuten spelen zelfs op voorsprong door een treffer van Rens van Benthem. Er werd gescoord uit de omschakeling na balverlies van Be Quick.Be Quick was slordig in de afwerking, maar kreeg in het laatste kwartier voor rust twee strafschoppen toegekend door de scheidsrechter. Beide keren maakte een speler van de gasten hands. Daan Driever miste na een half uur de eerste penalty. Vlak voor rust kwam de ploeg van coach Mischa Visser toch op gelijke hoogte. Romano Djababoe wist vanaf de strafschopstip wel te scoren: 1-1.In de rust viel Rick Wiersma in voor Ahmed Abdallah al Mahdi. Dit bleek een gouden greep te zijn want twee minuten na de hervatting schoot Wiersma de Groningers op voorsprong na een slimme solo op de achterlijn: 2-1.Quick'20 ging op zoek naar de gelijkmaker, maar moest in de 70e minuut met tien man verder na een rode kaart voor Sergio Babb (2x geel). In de 83e minuut besliste Djababoe met zijn tweede treffer van de middag het duel. Thomas Careman met een mooi afstandsschot en Jorin Keekstra voerden in de slotfase de score nog verder op.Be Quick blijft zesde in de derde divisie met 44 punten uit 27 duels.Lees ook: Be Quick blijft steken op een gelijkspel bij OFC