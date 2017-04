Duizend Groningers gaan leren reanimeren in Noordlease Stadion

(Foto: Berton van Balveren/RTV Noord)

Komende zaterdag krijgen duizend Groningers in één dag reanimatietraining in het Noordlease Stadion in Groningen. De levensreddende lessen zijn een initiatief van de Hartstichting.

Die stichting streeft ernaar om overal in Nederland binnen zes minuten hulp te verlenen en te starten met reanimeren. Na de eerste cruciale zes minuten daalt de overlevingskans aanzienlijk.



Deelnemers leren hoe je een hartstilstand herkent, en wat je als eerste moet doen. Verder worden ze getraind in welk tempo ze moeten reanimeren en hoe ze een AED , oftewel een defibrillator, moeten aansluiten en bedienen.



Om van heel Nederland een zes minuten zone te maken zijn 170.000 burgerhulpverleners nodig. Dat is 1% van de bevolking. Er zijn in totaal nog 9.918 burgerhulpvereleners extra nodig om dat te bereiken. De training in het Noordlease Stadion moet helpen de doelstelling van de Hartstichting dichterbij te brengen.



De grote reanimatietraining in Groningen volgt na het succes van vorig jaar in Rotterdam.



Later in dit jaar zijn er nog trainingen in Utrecht, Den Haag en Eindhoven.

Door: RTV Noord Correctie melden