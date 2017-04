Door de mand: Kees Vlietstra doet net als Messi

(Foto: RTV Noord)

Lionel Messi is door de FIFA voor vier wedstrijden geschorst nadat hij een grensrechter verrot had gescholden. Messi heeft in een brief aan de FIFA om strafvermindering gesmeekt. In zeven alinea's meldt hij dat hij de grensrechter níet heeft beledigd.





En mocht hij toch ongepaste woorden hebben gebezigd, dan waren die niet aan de assistent gericht. ,,Ik sprak ze tegen de lucht en daarvoor bied ik mijn excuses aan'', schrijft de topspits in de brief, die de Argentijnse krant El Mundo Deportivo donderdag publiceerde (Algemeen Dagblad, 30 maart.)



Bijzonder nieuws. De beste voetballer ooit praat namelijk nooit via zijn mond maar laat zijn voeten spreken. Als er al woorden uit zijn mond komen dan weten wij, aanbidders voor de tv, niet wat hij zegt want Messi communiceert altijd met een hand voor zijn mond. Heel irritant maar ook wel begrijpelijk als bij alles wat je zegt een peloton liplezers probeert te achterhalen waar je het privé over hebt met Suarez of Neymar.



Ik vond het al met al een schijnheilige brief van Messi. Vooral de opmerking dat zijn scheldkanonade niet gericht was tegen de grensrechter maar tegen de lucht. Messi impliceert met deze opmerking dat de grensrechter nog minder dan lucht voor hem is. Messi wil heel graag voetballen en gaat daar heel ver in. Door die brief van Messi werd ik emotioneel teruggeworpen in de tijd.



Activiteit: ouderavond groep 4. Tijdstip: september 2009, dinsdagavond 20.15 uur. Locatie: OBS De Driebond, Engelbert.



Ik zat op hete kolen. En op een veel te laag stoeltje in de klas van onze oudste zoon. Alle ouders zaten aan het tafeltje van hun eigen kind. Juf Amber vertelde gepassioneerd over het lesprogramma in groep 4, over het rooster, over de overblijf moeders, over de geldende pestprotocollen, over de ouderraad, over de pleinwacht, over de verplichting om te douchen na de gymles van meester Paul en juf Amber gaf suggesties over gezonde traktaties bij verjaardagen. Ik keek gepassioneerd naar juf Amber.



Op het tafeltje van mijn zoon lag een tekening. Die had hij gemaakt voor pappa. Ik keek vertederd naar het plaatje. Een lachend poppetje met harken als armen en een bal aan zijn voeten. In de lucht een goal, zonder net. Naast de goal, in de linkerbovenhoek van het papier, de zon. Een lachende zon. Ik begon ook te glimlachen. En ik wilde weg. Op weg naar mijn eerste voetbaltraining ooit. Ik had mijn trainingskleding en voetbalschoenen al aan. Juf Amber keek verbaasd naar mijn kicksen met stalen noppen toen ik de klas binnen wandelde op zoek naar het tafeltje van mijn zoon. De noppen maakte putjes in de linoleum vloer.



Om klokslag half negen zou de training van Engelbert 3 beginnen. De ouderavond zou tot kwart over acht duren stond in de aankondiging. Dat kwartiertje speling was net genoeg had ik van tevoren bedacht. Ik zat al in de starthouding om het lokaal te verlaten toen de moeder van Geertje haar vinger op stak. De moeder van Geertje wilde de beurt. Of het waar was dat de ouders verplicht waren om Oud Papier te lopen voor de school. Houd je muil toch dacht ik bij mezelf, oude doos. Juf Amber gaf netjes antwoord. Ja, dat is verplicht.



Ik stond inmiddels al naast het tafeltje toen de vader van Evert met de vraag kwam waar het schoolreisje heen zou gaan. En of hij dan mee mocht als hulppappa. 'Ga toch reizen man, pik omhoog,' siste ik voor me uit. Juf Amber keek verwijtend langs me heen toen ze de vader van Evert bedankte voor het aanbod en doorgaf dat Nienoord de bestemming was van het schoolreisje.



Ik kookte. Mijn eerste voetbaltraining. Ik mocht niet te laat komen. Het was inmiddels twintig over acht. Nog tien minuten. 'Eh juf Amber, hoe zit het eigenlijk met het zwarte Pieten beleid?' Woest keek ik naar de vragensteller. Weer Geertjes moeder, dat loeder. 'Wat denkt u nou helemaal zelf moeder van Geertje?' Ik kon het niet laten. 'U speelt dit jaar maar voor Sinterklaas en zwarte Piet tegelijk met uw gespleten persoonlijkheid.' De hele klas keek me verwijtend aan. Oh, pappa van Toon toch. De moeder van Geertje begon te snikken. De vader van Evert legde troostend een arm over haar schokkende schouders. Ik walgde van dat tafereeltje. Ik wilde naar het voetbalveld en deze pappa's en mamma's waren structureel bezig om dat proces te vertragen.



Juf Amber wist geen raad met de situatie. Dat had ze niet gehad op de Pabo. Uit goed fatsoen stelde ze me de vraag hoe ik dacht dat de moeder van Geertje zich zou voelen na mijn vileine opmerking. 'Volgens mij vindt ze het wel lekker dat Everts vader haar nu een beetje loopt op te geilen.' De pappa van Evert trok geschrokken zijn arm terug. Juf Amber liep rood aan. In haar hoofd liep ze het pestprotocol door. De laatste stap in dit, door de overheid zwaar gesubsidieerde, programma is contact opnemen met de ouders. Maar het ging nu juist over de ouders.



Als blikken konden doden dan was ik al vierentwintig keer vermoord. Alleen de vader van Jordy knikte bemoedigend. Hij wilde net als ik ook heel graag voetballen. Achter zijn hand fluisterde hij me toe dat ik 'gewoon even mijn excuses moest aanbieden aan de moeder van Geertje en dat we dan als de sodemieter naar het voetbalveld konden. Zeg maar dat je tegen de lucht sprak'. Zo gefluisterd, zo gedaan.



'Sorry mamma van Geertje, ik had het eigenlijk tegen de lucht.' Ze geloofde me niet. Ik zelf eigenlijk ook niet.

