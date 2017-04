Motorrijder komt ten val bij Farmsum

(Foto: Mark Heikens/112 Groningen)

Op de Warvenweg bij Farmsum is zondagnacht een motorrijder gewond geraakt. Volgens ooggetuigen is diegene gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het eenzijdige ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.

De motor liep schade op en is afgevoerd door een bergingsbedrijf.

Door: RTV Noord