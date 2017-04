Vissers krijgen 'veiliger' reddingsvest

(Foto: Onno Falkena/Omroep Friesland)

Een nieuwe ontwikkeld reddingsvest moet er voor zorgen dat het werk van vissers op zee veiliger wordt. Het vest is ontwikkeld door de Nederlandse Vissersbond en er zijn ondertussen al meer dan 400 van uitgereikt.

Nummer 400 en 401 werden afgelopen weekend in Lauwersoog overgedragen aan de bemanning van de Westdongeradiel 18. Het nieuwe type is zo gemaakt dat het niet in de weg zit bij het werk en makkelijk schoongemaakt kan worden.



Snufjes

Het is ook voorzien van technische snufjes, zodat een visser die in het donker bij ruig weer overboord slaat, makkelijk terug te vinden is, meldt Omroep Friesland.



Volgens vice-voorzitter Derk Jan Berends van de vissersbond was zo'n reddingsvest hard nodig, omdat de meeste Nederlandse vissers gewend zijn om geen zwemvest aan te doen.



Uitdelen

Het door vissers zelf ontwikkelde vest wordt wel door de sector geaccepteerd. De bond is begin dit jaar begonnen met het uitdelen van het nieuwe reddingsvest onder de 1.100 zeevarende vissers.

Door: RTV Noord