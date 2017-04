'Wegpiraten worden vaker gepakt door dashcams'

Verkeersovertreders worden steeds vaker bestraft dankzij camerabeelden van medeweggebruikers. Het Openbaar Ministerie maakt er in toenemende mate dankbaar gebruik van, zegt verkeersofficier Achilles Damen in het AD.

Precieze cijfers heeft hij nog niet, maar er is onmiskenbaar een stijgende lijn. 'Zeker bij verkeersovertredingen waarbij de filmers geen enkele rol spelen, maar slechts registreren wat er gebeurt, is dat heel bruikbaar bewijs.'Voorwaarde is wel dat de filmer zelf de originele beelden van de dashcam afstaat en een verklaring aflegt.Vorige week legde de Pekelder koerier Be Nieboer nog een bijna-frontale botsing vast met zijn dashcam, toen een 71-jarige Drentse vrouw op de N48 bij Hoogeveen op een levensgevaarlijke manier inhaalde. De vrouw moet haar rijbewijs inleveren.