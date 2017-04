'Oldambt is geen buitengebied; we zitten bovenop de gaswinning'

'Er moet een second opinion komen voor panden buiten de contourlijn die aardbevingsschade hebben.' Dat zegt burgemeester Pieter Smit van de gemeente Oldambt.

Vrijdag werd bekend dat alle schadeclaims buiten de contourlijn worden afgewezen. Om de gedupeerden toch tegemoet te komen, krijgen ze een voucher van 1500 euro.'De mensen hier hebben er een heel slecht gevoel bij dat hun schade wordt afgedaan als C-schade', vertelt Smit. 'Er zijn hier 1200 schadegevallen, waarvan een groot deel al is afgehandeld. Daarbij is ook aangetoond dat het bevingsschade is.'Smit vindt ook niet dat zijn gemeente buiten het bevingsgebied valt. 'As we speak wordt recht onder Oldambt gas opgepompt. In de omgeving van Nieuwolda, Oostwold en Wagenborgen zijn meerdere bevingen geweest. Wij zijn geen buitengebied, we zitten er bovenop.'Smit vindt dat iedereen zijn eigen afweging moet maken. 'Ik heb iemand gesproken die ongeveer 1500 euro aan schade had. Die accepteert zo'n voucher. Maar als je die aanneemt, kom je verder nergens meer voor in aanmerking. Je kunt ook om een second opinion vragen en het oordeel aan een arbiter overlaten.'