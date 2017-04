'Geef alle Groningers in het aardbevingsgebied een grondboor'

'Bewoners van het Groningse aardbevingsgebied moeten zelf monsters maken van de bodem. Ook moet elk dorp over een grondboor beschikken, zodat inwoners meer gegevens over de ondergrond kunnen verzamelen. Dat kan helpen bij schadeafhandeling.'

Dat zei geoloog Peter van der Gaag op een symposium in Middelstum, schrijft het AD. 'Elk dorp moet zo'n boorset hebben. Iedereen kan boren. En neem watermonsters. Elk dorp zou een cursus geologie moeten volgen. Je weet dan veel beter wat er ondergrond gebeurt als je zelf gegevens verzamelt.'Zo komen gedupeerden volgens hem goed beslagen ten ijs wanneer ze met de NAM, het Centrum Veilig Wonen en experts en taxateurs te maken krijgen.Van der Gaag sprak verder over tiltmeters, die volgens hem onmisbaar zijn in Groningen. Die meters kunnen precies berekenen hoe huizen zich houden tijdens bevingen. Maar door tegenwerking van de NAM zijn die meters bijna nergens te vinden, zegt hij. 'Nederland wijkt in dit opzicht erg af van de rest van de wereld. Kamerleden moeten eens uitzoeken waarom dat is.'Van der Gaag maakte zich vorig jaar zorgen over het stijgende grondwater in Groningen door aardbevingen. Ook verbaasde hij zich vorige maand over de grondwaterwinning van FrieslandCampina Domo in Bedum, zonder dat er gekeken is naar de combinatie met gaswinning.