Janine Abbring gaat Zomergasten presenteren

Oud-RTV Noord-presentator Janine Abbring wordt het nieuwe gezicht van het televisieprogramma Zomergasten. Dat maakte de VPRO maandag bekend.

De Groningse presentatrice werkt sinds 2007 in Hilversum, zowel voor als achter de schermen.Zo is Abbring op dit moment eindredacteur van het programma Zondag met Lubach. Daarvoor presenteerde ze het radioprogramma Vroege Vogels en was ze 'Jakhals' bij De Wereld Draait Door.'Achter de schermen werken bevalt me prima en ik was niet actief op zoek naar werk voor de camera, maar toen ik werd gevraagd om een screentest te doen voor VPRO Zomergasten, vond ik dat een unieke kans die ik niet wilde laten schieten', zegt Abbring.Hoofdredacteur Stan van Engelen van de VPRO is blij met de keuze voor Janine als nieuwe presentator van VPRO Zomergasten: 'Ze heeft een slimme, prikkelende en vaak ook humorvolle manier van interviewen. Daarbij zoekt ze risico's op en durft ze ook zichzelf te tonen in de gesprekken. Ze schuwt niet om gasten op een positieve manier uit te dagen. We kijken uit naar een mooie en hopelijk verrassende nieuwe editie van VPRO Zomergasten.'In Zomergasten mag een bekende of interessante Nederlander of Vlaming zijn of haar favoriete televisieavond samenstellen. Zomergasten is elke zondagavond te zien tussen 23 juli en 27 augustus.