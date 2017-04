Auto te water; bestuurder is spoorloos

(Foto: Marcel Klip/112groningen)

In Kiel-Windeweer is maandagmorgen een auto ontdekt in het water aan de Wildervanksterweg.

Duikers van de brandweer hebben in het water naar de bestuurder gezocht, maar er zat niemand in de auto.



Duikers zijn nog aan het zoeken. Het is niet duidelijk hoe de wagen in het water is beland.

Door: RTV Noord