Column: Altijd te laat, die Italianen

'We zien elkaar om acht uur.' Na tien jaar Italië is dat voor mij geen afspraak meer, maar een vreselijk vage tijdsindicatie. Waar niemand zich vervolgens aan houdt. Want Italianen en tijd... tja.

Het heeft Roberto jaren gekost om te wennen aan onze Groningse afspraak-is-afspraakcultuur. Dat begon bij zijn allereerste familie-etentje hier, toen mijn moeder 60 werd. Het hele spul zat om 18 uur in een restaurant in Ten Post op ons te wachten terwijl Roberto mij direct na mijn programma 'Goud op Noord' bij de Mediacentrale zou oppikken met de auto. Mediacentrale – Ten Post, dat is maximaal 20 minuten rijden had ik berekend. Als ik tijdens de reclame de studio uit zou vliegen moesten we er rond 18:20 kunnen zijn. Het was een zondag. Er was weinig verkeer.Maar om tien over zes stond er nog steeds geen Italiaan voor de deur. Om twintig over ook niet. Half zeven: geen Italiaan. Terwijl ik een sms aan het typen was kreeg ik net een berichtje binnen: 'un attimo' ('ik kom eraan'). Zo'n bericht is vaak slecht nieuws. Het betekent een ellenlange drietrapsraket. Eerst krijg je dus 'un attimo' ('een momentje nog' maar eigenlijk betekent het 'niet zo zeuren, ik kom zo'). Dan volgt tien minuten later 'arrivo' ('ik kom eraan', maar eigenlijk staat er dan 'hou op met vragen, ik doe zo mijn schoenen aan'). En tot slot, wederom tien minuten later, 'eccomi' ('kijk, ik ben er'). Maar eigenlijk staat 'ie dan pas op het punt te vertrekken. En ben je dus een half uur verder.Terwijl ik een bericht met heel veel uitroeptekens terugstuurde, ontving ik tegelijkertijd een bericht van mijn moeder. 'Zijn jullie er zo?' Ondertussen pingde mijn telefoon ook vanwege Roberto's 'arrivo'. Terwijl ik gestresst de Mediacentrale weer inliep voor een kop koffie -ik had tenslotte alle tijd- kwam er nog een bericht binnen. Van Roberto's moeder. 'Waar is Roberto? We zouden om 18 uur Skypen.' Ik antwoordde haar met veel Italiaanse typefouten en tien uitroeptekens 'Dat kan niet, hij zit veel te laat in de auto op weg naar mijn moeders verjaardag!' terwijl mijn zus me ook al bestookte met berichten als 'dorst!' en 'proosten we nog voor acht uur?' en 'de kinderen moeten morgen naar school'.Tien minuten later reed hij eindelijk de parkeerplaats op. Met een rood hoofd achter het stuur van de rode Fiat. Met zijn vuistje woest wuivend naar de Groningse afspraak-moraal. Onderweg naar Ten Post las ik hem voor de lol alle berichten voor die ik inmiddels had uitgewisseld met de familie. Hij zuchtte. 'Ik zal het nooit leren.' Ik troostte hem met het idee dat dat misschien ook helemaal niet kan. Eens een Italiaan, altijd een Italiaan.Dat geldt natuurlijk ook voor een Groninger in Genua. Als ik daar ben, kom ik altijd te vroeg. Ik zit dikwijls moederziel alleen in een kroeg geërgerd te wachten op de anderen, sta vaak ongemakkelijk veel te vroeg te dralen bij bushaltes en stap geregeld als eerste een bijna leeg restaurant binnen. Bij mijn schoonouders zit ik regelmatig vlak voor het eten als enige aan tafel als iedereen nog in de weer is met van alles. De verbaasde blikken neem ik inmiddels voor lief. 'Hij is Nederlander', hoor ik schoonmoeder Alma dan vertederd fluisteren tegen verbaasde vriendinnen en buren.Gehaast stuurde Roberto via de flauwe bocht langs het Damsterdiep de rode Punto Ten Post binnen. Eenmaal op de parkeerplaats was ik inmiddels bij het laatste berichtje aangekomen. Van Alma. Over waar hij was om zes uur, om te Skypen. 'Dat kan niet. We zouden om vijf uur Skypen.' Verbaasd kijk ik mijn man aan. Die kijkt verontwaardigd terug. 'Ja Marc, VIJF uur. Maar ja, mijn moeder? Die is echt ál-tijd te laat!!'Marc is altied onderwegens tussen Genua (Italië), Straatsburg (Frankrijk) en Groningen. Wat hij onderweg tegenkomt, vertelt hij hier elke maandag. Volg Marc op Twitter