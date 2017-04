Taakstraf geëist voor betrokkenheid bij ontploft wietpand Monnikhof

Tegen twee 45-jarige mannen uit Groningen is tachtig uur taakstraf en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf geëist. Zij zouden betrokken zijn bij een hennepkwekerij, die een explosie veroorzaakte aan de Monnikhof in Groningen.

Bij de explosie in het appartement op 2 mei 2015 knalde de gevel uit het gebouw. Zo werd een wietplantage met bijna 550 planten ontdekt.De toenmalige bewoner werd in november al veroordeeld tot dezelfde straf. Hij beweerde dat twee mannen die een ijszaak runden, de bovenverdieping van hem huurden en dat hijzelf niets wist van de hennepkwekerij. De rechtbank oordeelde dat hij wel degelijk op de hoogte was.De twee Stadjers ontkenden op hun beurt weer de ruimte te hebben gehuurd in het pand. Ze waren enkel een paar keer langs geweest, zeiden ze, om spullen voor het opzetten van de kwekerij te brengen die ze aan de bewoner hadden verkocht.Dat deden ze omdat ze een growshop hadden, maar daarmee wilden stoppen omdat het helpen voorbereiden van wietplantages door growshops in maart 2015 strafbaar werd.Hoewel de bewoner geen huurcontract kon overleggen, hadden buren hen wel een aantal keer bij het huis gezien. 'We hebben later nog weleens een vaatje plantenvoeding gebracht', verklaarden ze. De officier vroeg zich verder hardop af wat de bewoner erbij te winnen had bij het noemen van het duo als medeplegers.Daarop kon advocaat Matthieu van Linde wel een antwoord geven: 'Hij wilde hen natuurlijk de schuld in de schoenen schuiven in de hoop zelf vrijgesproken te worden. En dat was hem bijna gelukt, want het Openbaar Ministerie heeft destijds ook vrijspraak gevorderd.'De raadsman trok de verklaring van de bewoner als belangrijkste bewijs daarom in twijfel en vroeg op zijn beurt om vrijspraak voor beide mannen.Enexis vroeg om 4800 euro schadevergoeding vanwege afgetapte stroom. Maar omdat volgens zowel de officier als de advocaat niet bewezen kan worden dat de mannen daarmee iets te maken hadden, kan de netbeheerder waarschijnlijk fluiten naar dat geld.De uitspraak is op 14 april.