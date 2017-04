Wereldtoppers van start in Healthy Ageing Tour

De Healthy Ageing Tour heeft zowel de olympisch als wereldkampioen aan de start. Daarnaast is ook een aantal oud winnaars van de de partij. De vijfdaagse etappekoers door de provincie Groningen begint woensdag.

De Zwolse Anna van der Breggen won vorig jaar in Rio de Olympische wegwedstrijd. De Deense Amelie Diederiksen pakte in Doha de wereldtitel. Dit seizoen was ze al de sterkste in de Ronde van Drenthe.Ellen van Dijk won de edititie van 2016. Zij staat opnieuw op de deelnemerslijst. Ook Nederlands kampioenen Anouska Koster, Annemiek van Vleuten en de Duitse Lisa Brennauer komen naar Groningen.De eerste etappe is woensdag in Leek. De rensters beginnen met een tijdrit over zeventien kilometer.