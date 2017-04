Acties bij Ziegler Brandweertechniek lijken onafwendbaar

Vakbond FNV Metaal en het personeel van Ziegler Brandweertechniek in Winschoten houden maandag een actievergadering bij de poort van het bedrijf.

Ze voeren actie om te voorkomen dat een deel van de productie van brandweerauto's wordt overgeheveld naar de vestiging van Ziegler in Kroatië. Daardoor zouden negentien werknemers in Winschoten overbodig worden.De vakbond en de Ondernemingsraad (OR) denken dat dit het begin van het eind is van Ziegler in Winschoten. De OR heeft daarom een extern deskundige onderzoek laten doen. Daaruit blijkt dat de overplaatsing naar Kroatië geen voordelen zou opleveren.Wel kan de winstgevendheid in Winschoten worden verbeterd. De OR en de vakbond hebben daarom een voorstel gedaan aan de directie: 'Geen ontslagen tot 2021 en laat de werknemers voorstellen doen voor verbetering. Die weten wel hoe je in het bedrijf geld moet verdienen. En geloof me, dat levert de directie veel meer op dan die hele verhuizing naar Kroatië', aldus Bart Plaatje van FNV Metaal. De directie gaat niet in op dit voorstel.FNV Metaal gaat maandag inventariseren wat het personeel van Ziegler wil. Mogelijk wordt er eerst een ultimatum voorgelegd aan de directie. Daarna ligt een staking voor de hand. Plaatje: 'Ik heb me de afgelopen dagen suf onderhandeld, maar de directie blijft koppig vasthouden aan uitbesteding van de productie. Hoog tijd voor acties.'