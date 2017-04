Trein overvol: personeel weigert verder te rijden

De trein tussen Groningen en Zwolle is regelmatig overvol. Vooral de zondagavond is een probleem. Afgelopen zondag was de trein zelfs zo vol, dat de conducteur weigerde de trein verder te laten rijden.

Hij vond het onverantwoord om zo'n volle trein verder te laten rijden.Het probleem is bekend bij vervoerder NS. 'Het staat bij ons in het systeem, en we hopen zo snel mogelijk extra lange treinen op dit traject in te kunnen zetten', zegt woordvoerder Corien Koetsier.Zondagavond zat de trein vanuit Groningen zo vol, dat hij niet verder dan Zwolle ging. Tot verontwaardiging van veel reizigers.Koetsier zegt dat de volle trein veroorzaakt werd door het boekenweekgeschenk. 'Daarmee kon je gratis reizen. En iedereen wilde blijkbaar op hetzelfde moment terug naar huis.'Ze erkent dat het traject tussen Groningen en Zwolle vaker extreem druk is. 'Het staat momenteel in de top tien van drukste treinen.'De nieuwe dienstregeling is daar mede debet aan, zegt Koetsier. 'Die is op 11 december ingegaan. Sinds die tijd zien we verschuivingen: treinen die eerst heel druk waren, zijn nu rustiger en andersom.'De NS is volgens Koetsier druk bezig om te kijken waar extra en langere treinen moeten worden ingezet. 'En dat gaat zeker ook gebeuren tussen Groningen en Zwolle. Maar wanneer dat lukt, weet ik niet. Dat kan niet binnen twee dagen worden geregeld.'