Vrouw gooit hete olie op buurman: taakstraf geëist

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Ze gooide een pannetje hete zonnebloemolie op de buurman. Daarvoor eiste het Openbaar Ministerie honderd uur werkstraf, waarvan veertig uur voorwaardelijk, tegen een 52-jarige vrouw uit Hoogezand

Pan olie

De vrouw was 30 oktober bij haar buurman in de flat op bezoek geweest en ze waren daarbij allebei flink in de olie geraakt. Er was onenigheid ontstaan waarbij de vrouw een klap op haar arm had gekregen van de buurman.



Daarop ging ze naar haar eigen huis en zette een pan met olie op het vuur. Vervolgens belde ze met de pan bij de buurman aan en gooide ze de olie door de deuropening. De man liep tweedegraads brandwonden op aan zijn arm, in zijn hals en op zijn borst.



'Black-out'

De vrouw meldde zich daarop zelf bij de politie. Toen de buurman haar sloeg, kwam haar hele traumatische verleden weer boven, verklaarde ze. 'Ik kreeg gewoon een black-out. Het had natuurlijk nooit mogen gebeuren wat ik heb gedaan.'



Contactverbod

De officier van justitie hield bij zijn eis rekening met de vele fysieke en psychische gezondheidsproblemen van de vrouw. Ze heeft een contactverbod met de buurman opgelegd gekregen en er wordt geprobeerd een andere woning voor haar te vinden.



De rechtbank doet op 14 april uitspraak.

Door: RTV Noord Correctie melden