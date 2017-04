Oud-burgemeester van Winschoten John te Loo overleden

John te Loo in het midden (Foto: Winschoter Archief)

Oud-burgemeester van Winschoten John te Loo is overleden. Te Loo, van PvdA-huize, was in de jaren zeventig een geliefde burgervader van de Molenstad.

Te Loo studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1958 werd hij benoemd als burgemeester van Gasselte. Hij was toen dertig jaar oud en destijds de jongste burgemeester van Nederland.



Waarnemer

Daarna volgden Borger, Winschoten, Schiedam en Leeuwarden. Na zijn loopbaan werd hij verschillende keren als waarnemer gevraagd, waaronder in Veendam en Reiderland.



Naast zijn burgemeesterschap had hij meerdere bijbanen. Zo was hij de eerste president-commissaris van afvalverwerker Omrin.



John te Loo is 88 jaar geworden. In Leeuwarden wordt in besloten kring afscheid genomen.

