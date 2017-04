Veendammer kledingbank Maxima heeft weer geld en opent nieuwe deuren

Kledingbank Maxima in Veendam zat eind vorig jaar op zwart zaad, maar door gemeentelijke subsidies en eigen acties is er 15.000 euro bijeengesprokkeld. Dat kon goed gebruikt worden bij de verhuizing naar een nieuw pand.

Eerst zat Maxima aan de Beneden Verlaat. Dinsdag opent Maxima de deuren van het nieuwe pand aan de Transportweg 64.In september vorig jaar deed de kledingbank een subsidie-aanvraag bij de gemeente Veendam van 7.000 euro. In december had Maxima nog steeds niets gehoord, maar uiteindelijk kwam Veendam toch met geld over de brug.'De gemeenten Menterwolde en Pekela, waar onze klanten ook vandaan komen, hebben gezamelijk ook nog 7.000 euro bijgelegd. Dat komt ook doordat het Rijk extra geld beschikbaar heeft gesteld voor Oost-Groningen', zegt een blijke voorzitter Gherie ter Steege.'Plus 1.000 euro van eigen acties, dan kom je op een bedrag van 15.000 euro. Daar zijn we heel blij mee.'Het nieuwe pand van Maxima wordt op dinsdag om 10.00 uur geopend.