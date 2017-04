Onopgemerkte overvaller veroordeeld tot vijf jaar celstraf

Voor vier overvallen en een poging daartoe is een 25-jarige man uit Veelerveen veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf.

Bij tankstations, supermarkten en winkels in Bad Nieuweschans, Assen, Dieren, Nijmegen en Amersfoort bedreigde de man kassamedewerkers met een mes en eiste hij geld. De kassamedewerkster in Bad Nieuweschans had eerst niet door dat ze werd bedreigd. Ze was zo druk met het scannen van boodschappen dat ze het mes eerst ook langs de scanner wilde halen In een drogisterij in Amersfoort weigerde de caissiere geld af te staan omdat ze bang was haar baan te verliezen. Bij de andere overvallen maakte de man in totaal een paar honderd euro buit. Gokschulden waren zijn motivering om er met een mes op uit te trekken.Tegen de overvaller was acht jaar celstraf geëist. De rechtbank acht hem verminderd toerekeningsvatbaar. Hij moet zijn slachtoffers in totaal zo'n 2600 euro schadevergoeding betalen.