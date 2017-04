Dit zijn de Groningse pronkstukken in de Nationale Museumweek

Het Universiteitsmuseum in Groningen laat de komende week de penning van Nobelprijswinnaar Ben Feringa zien. Dat gebeurt in het kader van de Nationale Museumweek.

Het gaat niet om de originele penning, maar om een replica. Er zijn namelijk twee medailles uitgereikt aan Feringa. De ene is in bezit van de Nobelprijswinnaar zelf, de ander is gedoneerd aan het Universiteitsmuseum.Feringa doneerde de penning al in januari van dit jaar.In totaal doen er veertien musea in onze provincie mee aan de Nationale Museumweek. Ieder museum stelt een pronkstuk tentoon. De organisatie wil de verhalen via sociale media en in de musea zelf aan scholieren en passanten vertellen.Dit zijn de dertien overige musea en wat ze tentoonstellen:Fraeylemaborg in Slochteren toont het schilderij 'Een Italiaanse schoonheid' van Antonio Mancini. De schilder is gesponsord door H.W. Mesdag. Via hem kwam het schilderij terecht bij de familie Van Houten in Groningen.Het atelier GRID laat De Tiende Man van Hendrik Nicolaas Werkman zien. Hij was een drukker-kunstenaar uit Leens. Werkman werd aan het eind van de oorlog in 1945 opgepakt en vermoord in Bakkeveen.De Groninger Jan Wiegers maakte in 1925 het schilderij 'Zittend naakt', volgens het Groninger Museum een fraai voorbeeld van de schilderkunst van die tijd. Hij werd bekend door zijn portretten en landschappen, maar ook dit schilderij behoort tot de top.Het Klooster in Ter Apel stelt De Heilige Rochus tentoon, een dertiende-eeuwse heilige die mensen met de pest heeft verzorgd en genezen. Hij werd zelf ook door pest getroffen, maar scheen op wonderbaarlijke wijze door een engel te zijn genezen.Op het landgoed Verhilderda in Leens is het familieportret van de familie Tjarda van Starkenborgh te zien. Van Starkenborgh was lid van het college van Gedeputeerde Staten en was curator van de Universiteit in Groningen.De Menkemaborg in Uithuizen stelt zichzelf centraal, in verband met het 90-jarig bestaan van de Menkemaborg. Het museam biedt een kijkje achter de schermen: wat is tijdens het bestaan gedaan aan het interieur en waarop is de manier van inrichten gebaseerd?In Nienoord in Leek is een oude sleepkoets te zien. De koets komt oorspronkelijk uit Amsterdam. Daar werd het achter een paard door de straten gesleept, terwijl de menner naast het voertuig liep.In Appingedam is een zilveren beeld het gouden pronkstuk: de schuttersgaai. Dat is een papegaai met een verguld, los halsband. Vroeger had iedere stadswijk in Appingedam een eigen schutterij, die streden om deze felbegeerde trofee.In Ezinge is een hoogstandje uit de Groninger archeologie te zien: een dubbel paardengraf met hond. Het graaf komt uit de achtste eeuw en werd gevonden achter het museum.Het Noordelijk Scheepvaartmuseum heeft als pronkstuk de roerkop van de godin Athena. Het werd bij veel schepen als versiering aangebracht als teken van rijkdom en schoonheid. Een roerkop was alleen iets voor Nederlandse schepen.Tot in de jaren '50 was tuberculose een veel voorkomende ziekte. TBC werd behandeld met afzondering in zogenaamde 'TBC-huisjes', waarin de patiënt meerdere maanden doorbracht. Er staat nu eentje op het terrein van het museum in Woldendorp.In Veendam is een bloemstilleven van Dorus Roovers te zien. Het hangt in de voormalige docentenkamer van de RHBS in Veendam, waar het museum gevestigd is. De docentenkamer werd vorig jaar gerestaureerd.Het Visserijmuseum in Zoutkamp laat een origineel vissershuisje zien, met complete inrichting van rond 1900. In het hoeske is te zien hoe men vroeger leefde en werkte in de streek.