Celstraf voor neersteken van vriendin in steegje

Vier jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Dat heeft een 28-jarige Delfzijlster opgelegd gekregen voor het neersteken van zijn vriendin in Leek.

De vrouw werd op 30 november in een steegje bij haar huis neergestoken door de Delfzijlster. Ze had wonden in haar hals, jukbeen en lies. Volgens haar wilde ze hun relatie verbreken en nam haar partner haar dat niet in dank af.Volgens de man waren er andere belagers en wilde hij zijn vriendin beschermen. 'Aan het scenario dat de verdachte schetst, moet absoluut geen waarde worden gehecht', oordeelt de rechtbank, die hem veroordeelt voor poging tot doodslag.De Delfzijlster moet verder nog een half jaar celstraf uitzitten die hij eerder voorwaardelijk kreeg opgelegd. Die straf kreeg hij ook voor geweldsdelicten. Na zijn celstraf wordt de man opgenomen in een zorginstelling voor maximaal anderhalf jaar.Ook kreeg hij een alcohol- en drugsverbod opgelegd. Hij moet zijn ex ruim 2000 euro schadevergoeding betalen.