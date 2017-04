Tbs'er moet opnieuw naar kliniek na serie overvallen

Een tbs-patiënt uit de Van Mesdagkliniek die op 15 december tijdens zijn verlof verschillende overvallen pleegde, heeft opnieuw tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen.

Daarnaast veroordeelde de rechtbank de man tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf.De man had nog een maand tbs te gaan, toen hij tijdens zijn verlof twee willekeurige huizen in Groningen binnenviel op zoek naar geld. Omdat de bewoonsters begonnen te gillen, sloeg hij uiteindelijk onverrichter zake op de vlucht.Ook beroofde hij een maaltijdbezorger van zijn scooter en geld. Daarna overviel hij een pizzeria, waarbij hij een medewerker met een pistool geld afhandig maakte.De tbs'er werd uiteindelijk gepakt vanwege zijn opvallende kleding: hij verplaatste zich midden in de winter in korte broek op de gestolen scooter.Volgens de rechtbank heeft de man 'structuur, begeleiding en een veilige omgeving nodig die hij enkel in een tbs-kliniek kan krijgen'. De officier van justitie had eveneens tbs met dwangverpleging en een jaar voorwaardelijk geëist.De tbs'er moet zijn slachtoffers in totaal bijna 2500 euro schadevergoeding betalen.