Swapfiets: het nieuwe fietsabonnement in Stad vergeleken met de concurrenten

Een fiets halen bij de gemeentewerf? Een barrel op de kop tikken? Of misschien wel een gloednieuwe fiets kopen? Met de Swapfiets is weer er een nieuwe manier om aan een fiets te komen in Groningen. Maar wat voegt de dienst toe ten opzichte van de concurrenten?

Twaalf euro per maand voor studenten, vijftien voor stadjers. Voor dat geld krijg je een leasefiets met een zwart frame en een kenmerkende blauwe voorband. Je betaalt per maand: de fiets is maandelijks opzegbaar.Het is de opzet van Swapfiets, een studentendienst uit Delft die vanaf maandag ook in Groningen-stad van start gaat. Maar het is niet de eerste aanbieder van een fietsabonnement in de stad. Tijd voor een vergelijking met de alternatieven.De fiets van Swapfiets kost maximaal 15 euro per maand, per maand te betalen. Het is geen overdreven luxe fiets: type 'oma' met een rekje voorop, voorzien van een terugtraprem en één versnelling.Lampjes en reparaties (op je eigen locatie) zijn bij de prijs inbegrepen, maar diefstal niet. Wordt je fiets gestolen, dan betaal je 40 euro eigen risico. Had je hem niet op dubbel slot staan tijdens de diefstal? Dan betaal je zelfs 100 euro - een bedrag waarvoor je een aardige tweedehands tweewieler op de kop tikt. Fietsverda aan de Poelestraat biedt al langer een fietsabonement. Je moet er van tevoren wel weten hoe lang je een fiets nodig hebt, anders lopen de kosten flink op. De minimumprijs is 17 euro per maand, maar wel op jaarbasis te betalen. Wil je per maand betalen, dan wordt de prijs 24 euro per maand. En wil je de fiets een kortere periode? Dan loopt de prijs op tot wel 29 euro per maand.Voor dat geld krijg je er wél een verzekering tegen diefstal bij, die bij Swapfiets ontbreekt.De geelblauwe OV-fietsen zijn al langer zichtbaar in de stad. Het is vooral een alternatief voor personen die veel minder vaak een fiets nodig hebben. Je kan de fietsen meenemen op vijf plekken in de stad, zoals het Hoofdstation, de Euroborg en P&R Hoogkerk.Een fiets een dag huren kan als je over een OV-kaart beschikt en kost 3,85 euro per 24 uur. De fiets in je eigen stalling laten is dus niet erg handig - dat loopt in de papieren.Wie krap bij kas zit, kan een tweedehands fiets halen bij WerkPro , een initiatief gesteund door de gemeente. Op selecte vrijdagochtenden worden daar vanaf 8.30 uur tweedehands fietsen verkocht. Vanaf 7.30 uur kan je er naar binnen met een volgnummer, om een fiets te bemachtigen.De rij om op die manier een fiets te kunnen bemachtigen... staat er vaak nóg vroeger. Het is niet de meest comfortabele manier om aan een fiets te komen, maar voor 35 euro heb je een fiets met goede remmen, licht en bel.Nog niet algemeen ingevoerd, wel een experiment: Bikeshare 050 . Dit half jaar testen zo'n 100 proefpersonen gezamenlijk 20 deelfietsen. Je vindt de dichtstbijzijnde deelfiets met een app, reserveert hem minstens vier uur van tevoren en kan er dan gebruik van maken. Net als de OV-fiets, vind je de deelfiets in principe op vaste plekken, zoals P+R locaties en scholen. Zet je een fiets weer in de stalling, dan meld je je af met de app.De prijs van meedoen aan Bikeshare 050 is nog niet bekend. Het is immers nog een proef.Even een rekensommetje: een Swapfiets kost voor studenten 150 euro, voor stadjers 180 euro per jaar. Voor dat geld kan je een prima tweedehands fiets kopen waar je wat jaren vooruit mee moet kunnen. Je hebt misschien niet het comfort van gratis reparaties aan huis of nieuwe fietslichtjes, maar misschien wel weer geld over voor een sterk dubbel slot waarmee je diefstal lastig maakt.Wie de hele studietijd van vier jaar gebruik wil maken van een Swapfiets, betaalt 600 euro. Een bedrag waarvoor je behalve meerdere goede tweedehands fietsen, ook een nieuwe fiets hebt. De vraag is dus vooral: wat mag het gemak van het fietsabonnement kosten?