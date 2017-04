Mannen betrapt met kilo hasj in de broekzak

(Foto: Politie Groningen Stad en Haren)

De politie heeft zondagavond bij toeval een kilo hasj en een grote hoeveelheid contant geld ontdekt.

Een auto reed met hoge snelheid over de A7 bij Hoogkerk. Agenten zetten de achtervolging in. Twee van de drie inzittenden bleken een groot blok softdrugs in hun broek te hebben. In de auto lag ook flink wat geld.



De drie inzittenden zijn aangehouden. De auto is in beslag genomen.

Door: RTV Noord Correctie melden