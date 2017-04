Noord Vandaag: 'Geen grap, voor iedere Groninger een grondboor'

Snel internet in het buitengebied lijkt een illusie en alle inwoners van het aardbevingsgebied zouden een grondboor moeten hebben. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

Het oogt tegenwoordig als een eerste levensbehoefte: internet, en het liefst zo snel mogelijk. Gedeputeerde Patrick Brouns beloofde enkele maanden geleden dat alle inwoners en bedrijven in Groningen hier voor het eind van 2018 over zouden kunnen beschikken. Maar dat blijkt een illusie, zeggen deskundigen.Volgens verslaggever Loek Mulder vinden telecombedrijven het te duur om de netwerken te verbeteren. Voorzitter Jan Hut van Breedband Westerkwartier zegt dat het initiatief bij de bewoners ligt. 'Zij moeten het in eigen hand nemen, pas dan kan de overheid geld toeleggen.'Geoloog Peter van der Gaag pleit voor de beschikbaarheid van een grondboor voor iedere Groninger die in het aardbevingsgebied woont. 'Veel rapporten zijn gebaseerd op boringen op tweehonderd meter van de huizen, dan weet je niet wat er in de tuin ligt.' Laat dat nou net de plek zijn waar volgens hem de belangrijkste informatie uit kan worden gehaald.Verslaggever Ronald Niemeijer nam de proef op de som en draaide een paar kopjes aarde uit de grond. 'Aan de hand van de grondsoort kun je concluderen of de grond onder een huis aardbevingsgevoelig is of niet', reageerde Van der Gaag. Hij zou ook graag zien dat iedere inwoner van het aardbevingsgebied een cursus geologie gaat volgen.- Duidelijke taal: verpleegkundig specialisten moeten de kwaliteit van thuiszorg verbeteren.- Een Veenkanaal naar jezelf vernoemen? Als het aan MyPlacebook ligt, kan dat binnenkort.- Het Rijtuigenmuseum in Nienoord stelt de oudste koets in Nederland tentoon. Erg groot is 'ie niet...- Versprak Janine Abbring zich tijdens de uitzending van Zondag met Lubach?De uitzending van Noord Vandaag bekijk je bovenaan dit artikel of via Uitzending Gemist