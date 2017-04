Bodembeweging naar mensenrechtencommissie Verenigde Naties

'We hebben te maken met een gasverslaafde overheid. En wij als Groningers hebben te maken met de consequenties daarvan.' Die boodschap brengt Derwin Schorren van de Groninger Bodem Beweging (GBB) aan de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties.

Schorren is uitgenodigd om komende donderdag met de VN-ambassadeurs te spreken.Die ambassadeurs komen in mei met een resolutie over dit onderwerp. 'Strikt genomen heeft de commissie niet zoveel te zeggen over de gaswinning in Groningen. Maar de Nederlandse overheid doet er wel goed aan om advies van de VN-commissie op te volgen', vindt Schorren.Hij reist woensdag naar Genève, waar donderdag een groot aantal gesprekken staan gepland.'Ik kan me voorstellen dat ze vragen hebben over de mensenrechten in Groningen', stelt Schorren. 'Het gaat immers over in hoeverre onze rechten worden aangetast. We hebben het dan over veilig wonen en leven.'Schorren zegt dat de GBB dagelijks telefoontjes krijgt van mensen die 'in een gekmakende situatie zitten als het om schade-afhandeling gaat'.