Hanzehogeschool ontvangt Transzoen: 'Je kan hier zijn wie je bent'

De Academie voor Sociale Studies van de Hanzehogeschool heeft maandag de Transzoen gekregen. Dat is een prijs van Transgender Netwerk Nederland voor transgendervriendelijk onderwijs. De onderscheiding is voor de eerste keer in Nederland uitgereikt.

Niek Delfgou heeft zijn werkgever voorgedragen voor de Transzoen. De 55-jarige docent is heel blij met de ondersteuning die hij van de Academie kreeg tijdens zijn overgang van vrouw naar man. 'Mijn werkgever heeft mij alle kans en ruimte gegeven om in transitie te gaan'Delfgou is geboren als vrouw maar voelde zich zijn hele leven al een man. Drie jaar geleden besloot hij iets met zijn gevoel te doen omdat hij nog gezond oud wil worden: 'Vandaar dat ik een aantal operaties heb laten doen: mijn borsten eraf, baarmoeder en eierstokken eruit en testosteron erin', vertelt Henk,'En het is goed gelukt zeggen de meesten, door hormonen verschil ik niet veel van een andere man'Delfgou is naar eigen zeggen één van de weinige transgenders die naar de transformatie nog zijn oude werk heeft behouden en ook nog zijn relatie heeft: 'Ik ben negentien jaar getrouwd met mijn vrouw.'Delfgou woont met zijn vrouw in een heel klein dorpje; 't Waar. 'De eerste keer moesten we uitkomen als twee lesbische vrouwen en nu moesten we uitkomen als man en vrouw'. In het dorp wordt heel positief gereageerd op Henk's transformatie. 'Het enige wat ze zeggen is: je bent altijd al een man west.'Delfgou is blij met de toekenning van de Transzoen: 'ik vind het een erkenning van het traject wat ik gelopen heb, dat je hier kan zijn wie je bent en dat de Academie daar enorm aan mee werkt.'