2000 wetenschappers gaan in Groningen over evolutie praten

Het contract voor de congressen is net getekend (Foto: Groningen Congres Bureau)

In augustus is Groningen zo'n beetje de 'hoofdstad' van de evolutie. Er komen dan 2000 biologen uit de hele wereld naar de Stad voor twee speciale congressen.

Het 'European Society of Evolutionary Biology Congress' wordt om de twee jaar gehouden. De vorige editie was in het Zwitserse Lausanne. Dit jaar in het UMCG. Aansluitend vindt het 'International Society for Evolution, Medicine and Public Health' plaats. Dit is in MartiniPlaza.



Op de congressen bespreken wetenschappers, leraren en studenten nieuwe initiatieven op gebied van evolutiebiologie en medische wetenschap. In totaal zijn er meer dan 350 lezingen.

