Hanzehogeschool eerste van Nederland in ondernemerschap

De Hanzehogeschool is de beste van Nederland op het gebied van ondernemerschap. Dit komt naar voren uit de zogeheten U-Multirank, een vergelijkend onderzoek van de Europese Unie (EU).

Wereldwijd scoort de hogeschool ook goed, daar staat een vijfde plek genoteerd in dezelfde categorie. De EU vergelijkt wereldwijd 1500 universiteiten en hogescholen uit 99 landen met elkaar op verschillende punten. Vorig jaar scoorde de school wereldwijd een stuk minder, toen stond het op de 25e plek.Henk Pijlman, voorzitter van het College van Bestuur van Hanzehogeschool, zegt 'apetrots' te zijn op de hoge notering. 'We hebben erg op ondernemerschap ingezet het afgelopen jaar, dus dit is een mooie opsteker.' Zo startten dit jaar 365 leerlingen een onderneming.De Hanze heeft de ambitie om in 2020 jaarlijks 500 ondernemingen te starten. Pijlman: 'Dit zou 5000 nieuwe banen moeten opleveren, vooral voor de regio.' Ook wordt er op het gebied van regionale samenwerking geïnvesteerd.