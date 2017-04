58 jaar in het voetbal en geen enkele gele kaart

(Foto: RTV Noord) (Foto: Steven Radersma / RTV Noord)

De 70-jarige Henk Woldhuis uit Hoogezand is misschien wel de meest sportieve voetballer van Nederland. In zijn 58-jarige carrière kreeg hij nog nooit een gele of rode kaart.

Kiel-Windeweer

Woldhuis speelt bij het eerste- en enige- elftal van vv Kiel-Windeweer, dat uitkomt in de reserve vijfde klasse van het district Noord. Hij slaat zelden een training of een wedstrijd over.



Voorbeeld

'Van mijn snelheid moet ik het niet hebben', zegt hij, 'maar meer van inzicht en techniek'. Maar wat misschien nog wel belangrijker is: Woldhuis is een voorbeeld voor anderen.



Fair Play

De bejaarde speler houdt zich namelijk al 58 jaar strikt aan de regels: 'Fair Play staat bij mij hoog in het vaandel. Ik probeer ook anderen zover te krijgen dat ze denken: wat schiet je er mee op als je de boel in het honderd gooit'.



'Knappe prestatie'

Door zijn houding kreeg Woldhuis nog nooit een waarschuwing, of, sinds de invoering in de jaren '70 van de vorige eeuw, een gele- of rode kaart. Waarschijnlijk een unieke prestatie, al is dat niet met zekerheid vast te stellen. 'Wij hebben 1,2 miljoen leden', zeggen ze bij de KNVB, 'dus dat is niet na te zoeken. Maar het is zeker een knappe prestatie'.



Waardering

De teamgenoten van Woldhuis zijn blij met de oude speler: 'We hebben een jong elftal en Henk is het oudje onder ons. Hij wordt zeer gewaardeerd', zegt teamleider Ronald Streur.

Door: RTV Noord Correctie melden