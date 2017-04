Startup MyPlacebook wil naamloze kanalen op de markt brengen

(Foto: Martijn Folkers / RTV Noord)

Een kanaal zonder naam? Dat stukje water kan binnenkort jouw naam dragen. Daar moet je dan wel voor betalen.

Het is één van de plannen van de nieuwe startup MyPlacebook, dat zich binnenkort vestigt in het centrum van Veendam.



De studenten en starters van MyPlacebook hebben ontdekt dat veel kanalen in de Veenkoloniën geen naam hebben. De kanalen hebben veel vertakkingen, die wijken worden genoemd.



Pietje de Vries-wijk ?

'We willen graag een titel geven aan de wijken zonder naam', zegt Maurits Foorthuis. 'Stel je woont aan een wijk en je heet Pietje de Vries, dan kun je die wijk voor een bepaald bedrag de Pietje de Vries-wijk laten noemen.'



4000 kanalen

De studenten kwamen op het idee toen ze het hele kanalenstelsel in kaart brachten. 'We hebben alle kanalen gedigitaliseerd', legt Emma de Jong uit. 'Daaruit bleek dat het zo'n bijzonder systeem is, met 4000 kanalen die in totaal langer langer dan 7000 kilometer zijn.'



De Veenkoloniën op de Werelderfgoedlijst, dat is het ultieme einddoel. 'Maar laten we eerst maar beginnen met herwaardering van dit bijzondere kanalenstelsel', vindt De Jong.

