149 aanvragen op eerste dag van Waardevermeerderingsregeling

Op de eerste dag dat het loket van de Waardevermeerderingsregeling 2017 open is, zijn er 149 aanvragen binnengekomen bij het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). Dat meldt een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Groningen.

Woningbezitters met schade in het aardbevingsgebied kunnen maximaal vierduizend euro subsidie krijgen om te investeren in energiebesparende of energieopwekkende maatregelen.



Huiseigenaren met minstens 1000 euro aardbevingsschade komen in aanmerking voor de subsidieregeling. De schade moet ook door het Centrum Veilig Wonen erkend zijn.

