Actiegroep vecht tegen massale afwijzing claims buiten contourlijn

(Foto: NAM)

'Wij pikken dit niet, We moeten strijden tegen het onrecht dat ons wordt aangedaan.'

Teja de Vries uit Kropswolde heeft een actiegroep opgericht tegen de massale afwijzing van alle schadeclaims buiten de contourlijn van het aardbevingsgebied. 'Ik roep mensen op om zich bij mij aan te sluiten. We kunnen dit niet accepteren.'



Ziedend

Zelf heeft ze ook fikse schade aan haar houten huis in Kropswolde. Ze is ziedend over het besluit om 1600 claims af te wijzen. Dat werd vrijdag bekend gemaakt door Witteveen+Bos Uit onderzoek van het bureau blijkt dat de schade niet door gaswinning wordt veroorzaakt.



Flauwekul

'Ze meten met twee maten. Het is toch vooral een geldkwestie. Ze verschuilen zich achter wetenschappelijk onderzoek en zeggen: jullie hebben geen schade. Dat is echt flauwekul.'



De Vries wijst er op dat alle betrokkenen wel een voucher van 1500 euro krijgen aangeboden. 'Dat is toch gewoon een schuldbekentenis van de NAM. Ik kan het niet anders zien.'



Vuist maken

Ze hoopt vurig dat veel lotgenoten zich bij haar aansluiten. 'We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Samen kunnen we echt een vuist maken richting Alders en de regering. En als het nodig is stappen we naar de rechter.'



Een naam is er nog niet voor de nieuwe beweging. 'Ik heb nu als werktitel: Groninger Buitengebieden Contourlijnen. Hierbij de oproep om met een betere naam te komen.'



En o ja: of we melden dat mensen die samen met haar de strijd willen aangaan, een mailtje aan haar willen sturen: tejadevries@gmail.com

Door: RTV Noord Correctie melden