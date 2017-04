'Het kan niet zo zijn dat één wethouder dit om zeep gaat helpen'

De toekomst van de Rieshoek in Noordlaren staat op de tocht. De gemeente wil het pand vanaf 1 mei verkopen. Dat zou het einde van De Rieshoek kunnen zijn. 'Dit is een pareltje van burgerparticipatie en dit moeten we koste wat het kost behouden', zegt dorpsbewoonster Karin Bouwmeester.

Tot juni 2014 was De Rieshoek een basisschool, maar door een dalend leerlingenaantal zag het zich genoodzaakt de deuren te sluiten. Projectteam De Rieshoek kreeg na sluiting de kans van de gemeente Haren om nieuwe initiatieven te ontplooien in het voormalige schoolgebouw. Het pand is eigendom van de gemeente, maar nu wil diezelfde gemeente er vanaf. En dat is tegen het zere been van de gebruikers van het pand.De gebruikers van De Rieshoek, maar ook dorpsbewoners zijn verbaasd over de gang van zaken. Volgens hun heeft de gemeente zich meerdere keren positief uitgelaten over de activiteiten in en rondom het gebouw. 'Wij zijn heel erg verbaasd', aldus Peter Prak van de projectgroep.Volgens dorpsbewoonster Karin Bouwmeester zou het verdwijnen van de activiteiten een grote wissel trekken op de leefbaarheid in het dorp. 'Daarmee missen we een enorme sociale functie binnen Noordlaren. Er gaat dan heel veel verloren.'Inmiddels is er al een bod neergelegd bij de gemeente. Dat was een bod van ruim een ton. 'Wij zijn ook verbaasd over het biedingsproces', vervolgt Prak.'Eerst mochten we blijven, nu wil ze het verkopen. Meerdere keren heeft de wethouder (Mathilde Stiekema, red.) geen bedrag genoemd. Dus dan denk je dat de wethouder bewust het dorp de ruimte geeft om met een bod te komen. We hebben een maatschappelijke bestemming. En als de wethouder geen vraagprijs heeft dan denken wij dat we met een maatschappelijk bod kunnen komen.'Dat bod bleek te weinig voor de gemeente Haren.De actiegroep in Noordlaren hoopt nog tot overeenstemming te komen met Wethouder Mathilde Stiekema (CDA). De wethouder zelf wil niet reageren zolang beide partijen nog met elkaar in gesprek zijn.Volgens meerdere leden van de actiegroep is er al enige tijd geen sprake meer van een gesprek tussen beide partijen. De gemeente zou pas weer in gesprek willen gaan als de vraagprijs van 3 ton op tafel wordt gelegd.