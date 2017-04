Burgemeester Zuidhorn mag panden sluiten bij drugshandel

(Foto: Diego Charlón Sánchez / Flickr)

Burgemeester Swart van Zuidhorn mag in de toekomst woningen en bedrijven sluiten als daar hard- of sofdrugs wordt gemaakt, geteelt of verhandeld. Dat heeft de gemeenteraad maandagavond besloten

Het zogeheten Damoclesbeleid is al door veel gemeenteraden in het land vastgesteld. De maatregel geeft de burgemeester de mogelijkheid in te grijpen als er sprake is van forse overlast voor de omgeving.



Ingrijpende maatregel

Burgemeester Bert Swart erkende dat het om een ingrijpende maatregel gaat, maar dat die is omgeven met een aantal strikte waarborgen die willekeur moeten voorkomen.

Door: RTV Noord Correctie melden