Groep gedupeerden buitengebied bezint zich op megaclaim

Het verzet tegen het massaal afwijzen van schadeclaims buiten de contourlijn van het aardbeveingsgebied neemt snel toe. Er wordt inmiddels een megaclaim voorbereid door een groep gedupeerden.

Eerder maandag kondigde een actiegroep zich al aan. Een andere groep gedupeerden gaat nog een stap verder. Die wil een megaclaim gaan indienen bij Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders.'Het is nog prematuur, maar we willen met een paar mensen kijken wat de mogelijkheden zijn. Dit is ons zo rauw op het dak gevallen, dit kunnen we niet accepteren. Anders loopt het niet goed af,' licht Harry Tuinman uit de stad Groningen toe.Gedacht wordt aan een opzet die vergelijkbaar is met de actie tegen woekerpolissen van verzekeraar Nationale Nederlanden. 'Die hebben zich ook verenigd. Wij willen kijken of we iets vergelijkbaars kunnen doen.'Tuinman wijst er op dat de meters van StabiAlert meerdere aardbevingen hebben geregistreerd in de buitengebieden. 'Wij zien dan ook genoeg argumenten om hier juridisch mee aan de slag te gaan. Er is zeker voldoende reden om hier tegen in te gaan.'Volgens hem is de boosheid in het gebied enorm. 'We horen het aan alle kanten. Daar zitten ook mensen bij met enorme schades. Soms van meer dan een ton. En dan willen ze de mensen afschepen met een fooi. Dat mag niet gebeuren.'De komende dagen moet duidelijk worden of voor de megaclaim een speciale organisatie wordt opgericht. 'Het is nog zo vers. We moeten nog onderzoeken in welke vorm we dat dan moeten gieten. Zodra we daar verder mee zijn, treden we uiteraard uitgebreid naar buiten,' kondigt Tuinman aan.Teja de Vries uit Kropswolde kondigt ook de komst van een actiegroep aan. Zij roept lotgenoten op zich daar bij aan te sluiten.