Stadspartij en CDA nemen subsidiebeleid van de gemeente Groningen op de korrel

De Stadspartij en het CDA willen een onderzoek naar het subsidiebeleid van de gemeente Groningen. Directe aanleiding is het onlangs verschenen rapport van onderzoeksbureau Byond over de subsidiëring van het supportersproject van FC Groningen.

Dat project kreeg een gemeentelijke bijdrage van 110.000 euro. Onlangs bleek dat de boekhouding van het project niet op orde is. Bedragen en bestedingen kunnen niet worden verantwoord.Uit het rapport van Byond blijkt dat 'op basis van het subsidiedossier van de gemeente Groningen de doelmatigheid van een subsidie niet vast te stellen is'. Het CDA en de Stadspartij vinden dit alarmerend.De Stadspartij en het CDA willen nu een onderzoek dat duidelijk moet maken of de gemeente wel voldoende inzicht heeft in de subsidies die worden gegeven. Ook moet worden gekeken of goed wordt gecontroleerd wat de ontvangers met het geld doen. Verder willen de partijen door het onderzoek te weten komen of de gemeente vantevoren genoeg onderzoek doet naar subsidieaanvragers.De Stadspartij en het CDA willen dat de Rekenkamer Commissie het onderzoek naar het gemeentelijke subsidiebeleid gaat doen.