Omwonenden over compensatie windmolenpark: 'Het gaat helemaal niet om geld'

Omwonenden van windpark Delfzijl-Zuid, in de buurt van Wagenborgen en Nieuwolda, moeten kiezen: nemen ze duizend euro aan of niet?

Het windpark wordt uitgebreid met achttien windmolens. De projectontwikkelaar heeft de omwonenden duizend euro aangeboden als compensatie. Velen nemen daar geen genoegen mee.'Het gaat helemaal niet om geld. Wij willen niet op zeshonderd meter afstand wonen van tweehonderd meter hoge windmolens. Dan kunnen wij ons huis misschien nooit meer verkopen', zegt omwonende Ewald Wels. 'Wij gaan niet 'ja' of 'nee' zeggen tegen duizend euro. Er moet heel anders over worden gesproken. Wij wonen straks in een open gevangenis, dus we willen de garantie dat we ooit ons huis kunnen verkopen.'