Omwonenden over compensatie windmolenpark: 'Het gaat helemaal niet om geld' (update)

Omwonenden van windpark Delfzijl-Zuid, in de buurt van Wagenborgen en Nieuwolda, moeten kiezen: nemen ze duizend euro aan of niet?

Het windpark wordt uitgebreid met zestien windmolens. De projectontwikkelaar heeft de omwonenden duizend euro aangeboden als compensatie. Velen nemen daar geen genoegen mee.'Het gaat helemaal niet om geld. Wij willen niet op zeshonderd meter afstand wonen van tweehonderd meter hoge windmolens. Dan kunnen wij ons huis misschien nooit meer verkopen', zegt omwonende Ewald Wels. 'Wij gaan niet 'ja' of 'nee' zeggen tegen duizend euro. Er moet heel anders over worden gesproken. Wij wonen straks in een open gevangenis, dus we willen de garantie dat we ooit ons huis kunnen verkopen.'De omwonenden hebben vorige maand ook gesproken met de gemeente Delfzijl over de kwestie. Die gesprekken verliepen stroef. Volgens de omwonenden werd hierbij een toneelstuk opgevoerd door de gemeente.Zo stelden de omwonenden voor een Moerdijkregeling op te stellen, waarbij ze uitgekocht kunnen worden door de gemeente als ze hun woning niet kunnen verkopen. 'De wethouder zegde ons toe dit voorstel serieus te onderzoeken. Een week later kregen we een telefoontje van een ambtenaar met de mededeling dat niets mogelijk was', zeggen de omwonenden in een brief aan het college en de raad.'Op intimiderende wijze werden vervolgens dreigingen geuit. Het was ja of nee. (...) Wij vinden deze handelswijze zeer onbehoorlijk', schrijven de omwonenden.Wethouder IJzebrand Rijzebol laat in een reactie weten geen toneelstukje te spelen. 'De beschuldigingen aan het adres van onze ambtenaren raken kant noch wal.' De gemeente Delfijl onderzoekt of er meer financiële compensatiemogelijkheden zijn.'Ik ben druk in gesprek met investeerders en provincie om de mogelijkheden te bekijken', zegt Rijzebol.Mocht het windpark Delfzijl Zuid ondanks deze protesten toch worden uitgebreid, dan is het de bedoeling dat de turbines in 2019 worden gebouwd.