Lycurgus: dit jaar niet goed genoeg?

Landskampioen volleybal Lycurgus uit Groningen begon voortvarend aan het seizoen. Memorabele Europese wedstrijden werden afgewisseld met overtuigende overwinningen in de competitie. Maar de vorm is er al een tijd niet meer en de playoffs zijn inmiddels begonnen. Komt het nog goed, Beter Weters?

Het is deels een gebrek aan vorm en zelfvertrouwen. Van favoriet naar een ploeg die een paar tikken heeft gehad. Door hard te werken en positief doch kritisch te blijven kunnen ze weer toegroeien naar de juiste vorm. In de eerste helft hebben ze bewezen het te kunnen.Echter, Orion en Dynamo zijn inmiddels beter dan vorig jaar terwijl Lycurgus toch aan kwaliteit heeft ingeboet met het vertrek van de spelverdeler alsmede passerloper Irvin. Of wie weet is het een briljant plan van de technische staf. Nu met zand strooien en toeslaan als het erom gaat. Makkelijk zal het vast niet worden, interessant wel.Het is eigenlijk heel simpel, de als aanwinsten aangeprezen buitenlanders zijn dit seizoen tegenvallers gebleken. Niet één of twee, maar alle vier. Verkeerd gescout dus. Kan gebeuren, want de keuze wordt gemaakt via (wervende) videootjes en statistieken. Voor wat het waard is dus, want je hebt ook nog te maken met mentale aspecten. Zo schijnt de huidige spelverdeler Matt West een beetje arrogant te zijn, naast het feit dat hij zeker een klasse minder is dan de vorige 'dirigent' Jay Blankenau.Maar ook de andere drie brengen niet het beoogde rendement. Ze staan vaak niet eens in het basissextet. Dat zegt alles, want het zijn de best betaalde spelers. Die behoren de kar te trekken. Ik begrijp trouwens niet dat coach Arjan Taaij zo'n speler als Mikelis Berzins wilde hebben. Hij is voor een aanvalskanon met zijn 1.91 meter simpelweg te klein voor het moderne volleybal. Daar moet je tweemetermannen hebben staan. En ook op die anderen heeft Taaij zich verkeken. Zonde van het geld. Het eerste minnetje op zijn conduitestaat.“We zijn koersvast gebleven. De afgelopen twee jaar hebben we ontzettend veel succes gehaald met een filosofie van werken. Als het tegenzit moet je niet opeens allerlei dingen anders willen doen”. Hiermee geeft Lycurgus-coach Arjan Taaij precies aan hoe het zit. Successen zijn mooi maar bieden het seizoen daarna geen enkele garantie op herhaling.De samenstelling van het team verandert enigszins, nieuwe chemie en poef! zand in de machine. Coach Taaij ziet zijn team elke dag. Hij weet dat in deze play-off-fase alleen winst telt. Hij is niet in paniek, heeft vertrouwen in zijn team en wordt gewoon kampioen.Lycurgus maakt zeker kans op de titel! Play-offs hebben eigen regels, alles is mogelijk. Lycurgus is niet zo goed als vorig jaar, de spelers zijn een stuk jonger en minder ervaren. Daarnaast vind ik dat er geen ‘klootzak’ dan wel een leider in het team opstaat. Die hebben ze nodig om de kar te trekken.Voor nu hoop ik op Auke van der Kamp, die moet het gaan doen. Ze hebben de focus op de Europacup gehad en moeten nu opnieuw pieken en dat heeft dit team nog niet laten zien. Kampioen worden is 1 maar kampioen blijven met een nieuwe team is een ander verhaal.Er is iets vreemds aan de hand. De concurrentie bestaat namelijk vooral uit dezelfde spelers als vorig seizoen en Lycurgus heeft juist veel nieuwe krachten. Je zou dus zeggen dat Lycurgus gaandeweg het seizoen uit moet lopen op de concurrentie, maar het tegenovergestelde is het geval. Verkeerde opbouw? Motivatiedip? Niemand weet het zeker.Duidelijk is inmiddels wel dat de buitenlanders tegenvallen en ze stralen niet genoeg uit dat ze prijzen willen winnen. Wat betreft beleving kan Lycurgus een voorbeeld nemen aan Taurus. De nummer zeven van de competitie liet zaterdag zien hoe je play-offs speelt. Mijn voorspelling is dat Lycurgus in de halve finale ten onder gaat tegen Dynamo.Coach Taaij gaf in een korte reactie op de wedstrijd tegen Taurus aan dat 'de spelers van Taurus met veel plezier spelen'. Het is voor coach Taaij zaak om dat plezier ook weer bij zijn eigen spelers te krijgen. Vorig seizoen was hij daar een meester in. Hij daagde zijn directe omgeving uit waardoor zijn spelers geprikkeld raakten en veel plezier beleefden. Coach Taaij creëerde een vol MartiniPlaza voor zijn spelers. Dat gaf ze power.Nu spelen ze zondag weer 'gewoon' in het Alfa-college. Dat daagt niet uit. Er is maar één oplossing en ik heb al een beetje voorwerk gedaan voor Arjan: ik heb een optie tot huur genomen op de Euroborg. Voor zondag verwachten ze windstil weer. Er kunnen 22.500 man in de Groene Kathedraal. U bent van harte welkom. Er zijn nog (enkele) kaarten.