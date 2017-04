Noordelijke provincies sturen wensenlijst aan kabinetsinformateur

Groningen moet een testpark krijgen voor een 'hyperloop'. Dat is een transportsysteem dat mensen met een snelheid van 1200 kilometer per uur in een soort koker door een buis vervoert.

Dat is één van de wensen die staan in een lobbybrief van de drie noordelijke provincies aan kabinetsinformateur Edith Schippers.



Vervoer

Andere wensen zijn snellere treinen tussen de Randstad en het Noorden. Ook dienen de internationale spoorlijnen (vooral richting Hamburg) verbeterd te worden, zo schrijven de provincies. Verder kan het vervoer over water beter: 'Op korte termijn verbreden van de sluizen bij Kornwerderzand en Delfzijl en verruiming van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl'.



Om het platteland bereikbaar te houden, willen de noordelijke provincies vervoer op maat verder ontwikkelen. 'Ook willen we experimenteren met autonoom rijdend ov', zo staat in de lobbybrief. 'Noord-Nederland werpt zich op als nationale proeftuin voor pilots op dit vlak.'



Rijksdiensten

De noordelijke provincies pleiten ook voor de komst van nieuwe rijksdiensten. Een voorbeeld is de oprichting van een dienst op het gebied van internetprivacy. Daarnaast hoort een internationaal klimaatinstituut van de Verenigde Naties in Noord-Nederland thuis, vinden de provincies. Ook slimme en duurzame energiesystemen kunnen prima in Groningen, Friesland en Drenthe worden ontwikkeld. Er is ruimte voor 'extra velden met windmolens op zee boven Noord-Nederland'.



Veiligheid

Tot slot dienen gevangenissen open te blijven 'zodat niet hoeft worden overgegaan op twee gevangenen op één cel'. Ook rechtbanken mogen niet sluiten. Over Defensie staat in de lobbybrief: 'Mogelijke extra investeringen in Defensie in verband met veiligheid kunnen ten goede komen aan de werkgelegenheid in economisch kwetsbare regio's, bijvoorbeeld de luchtmachtbasis in Leeuwarden'.



Voor de krimpgebieden moet jaarlijks 350 tot 400 miljoen euro beschikbaar worden gesteld.

Door: RTV Noord Correctie melden