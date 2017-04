Explosieve stijging winkelleegstand in Pekela en Loppersum

Een nieuw dieptepunt. Zo kan je de nieuwe leegstandscijfers van de gemeenten Pekela en Oldambt wel noemen. In Pekela is meer dan een kwart van de winkelruimte onbenut.

In de gemeente is 26,5 procent van de winkelruimte in Pekela onbenut. In 2015 was dat nog 20 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).De toename in hangt onder andere samen met het winkelcentrum De Helling in Oude Pekela, waar verschillende winkeliers vertrokken. De gemeente kocht een leegstaand deel aan de Feiko Clockstraat op om verdere verpaupering tegen te gaan. Maar provinciebreed zijn er nog veel meer problemen met winkelleegstand.Na Pekela is de leegstand in Oldambt het hoogst. Daar is 20 procent van de totale winkelvloeroppervlakte onbenut. In de gemeente is een constante stijging in de leegloop te zien. Al vanaf 2006 werd de lijn ingezet. Toen stond nog 5 procent van de winkelruimte leeg.In Loppersum steeg de leegstand afgelopen jaar explosief: van 7 procent in 2015, tot bijna 16 procent afgelopen jaar.In Veendam ligt de leegstand hoger dan in Loppersum, maar nam die het afgelopen jaar wel iets af, van 19,5 naar 18,5 procent. Ook in Hoogezand-Sappemeer stond in 2016 iets minder ruimte leeg dan in 2015: van 19 naar 17 procent.Ten Boer en Winsum zijn de vaandeldragers van de provincie. In Ten Boer is vanaf 2014 tot 2016 geen leegstand te vinden; in Winsum staat nog niet 1 procent leeg. Ook Eemsmond en Bedum scoren goed met minder dan 4 procent leegstand.In de stad Groningen is de leegstand ten opzichte van 2015 toegenomen, naar 11,25 procent van de winkeloppervlakte.Volgens het CBS verdwijnen vooral platenzaken, verkopers van baby- en kinderkleding en fotografiezaken uit het straatbeeld. Ook antiekzaken moesten het flink ontgelden. Het totaal aantal winkelvestigingen in Nederland nam het afgelopen decennium af met vier procent. Landelijk gezien staat tien procent van de winkelruimte nu leeg.Toch zijn er ook winnaars: winkelformules met goedkope basisbehoeften nemen toe. Er is een stijging van HEMA's, de Action, Wibra's, tweedehandskledingzaken en warenhuizen. Ook het aantal gespecialiseerde viswinkels nam toe.Los van de winkels zijn er de volgens het CBS ook minder internetcafés, drukkerijen en kroegen dan in 2007. Het aantal verhuurders van winkelpanden, kantoren en woningen, nam de afgelopen tien jaar met meer dan een kwart.Toch steeg het aantal bedrijven. Mede dankzij nieuwe webshops, ICT-ondernemingen en adviesbureaus, nam het aantal bedrijven het afgelopen decennium toe van 686.000 naar iets meer dan een miljoen.Bekijk hier de winkelleegstand per gemeente op kaart