Hooikoorts slaat toe: vooral last van boompollen

Heerlijk, dat lenteweer. Maar er zit ook een keerzijde aan: de mensen met hooikoorts merken dat de pollen de kop weer opsteken.

Vooral degenen met een allergie voor boompollen zijn momenteel de klos, zegt meteoroloog Jaco van Wezel. 'Er zitten heel veel boompollen in de lucht. En dat neemt met dit droge weer alleen maar verder toe.'Grootste boosdoener is de berk. Van Wezel: 'Bijna een miljoen mensen hebben last van deze pollen. We noemen deze boompol dan ook sterkallergeen.'Ook andere bomen, zoals populieren, essen en eikebomen stoten pollen uit. 'Maar daar hebben mensen veel minder last van', aldus Van Wezel.Pas als het gaat regen, nemen de klachten weer af. Dan worden de pollen uit de lucht neergeslagen. 'Ik verwacht dat dat in de loop van volgende week gebeurt.'Maar de regen heeft volgens Van Wezel ook een keerzijde: 'Door de regen groeit en bloeit alles ook veel beter, waardoor er weer meer pollen ontstaan.'De ergste overlast door boompollen moet eind april voorbij zijn, verwacht de meteoroloog. Daarna is het de beurt aan een nog grotere boosdoener: gras.'Verreweg de meeste mensen zijn allergisch voor graspollen. Die komen normaal vanaf eind april in de lucht en geven de hele zomer overlast. Maar door het mooie weer van de afgelopen maand verwacht ik dat mensen al vanaf half april last kunnen hebben.'Van Wezel heeft een aantal tips om de overlast van hooikoorts te verminderen: 'Doe ramen en deuren overdag dicht. In ieder geval die ramen die op de wind staan. Zo voorkom je dat de pollen naar binnen waaien.''Ga ook onder de douche voordat je gaat slapen. Zo was je alle pollen uit je haar en voorkom je dat ze op je kussen terecht komen. En ga eens uitwaaien aan zee. Daar staan weinig bomen en de zeelucht is lekker fris.'