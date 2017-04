2,5 miljoen om van restafval nieuwe producten te maken

Wat kun je doen met restafval van de landbouw en industrie? Aardappel, suikerbiet en afvalwater bijvoorbeeld, kunnen uitstekend worden verwerkt in nieuwe producten.

Een nieuwe opleiding in Groningen gaat zich bezighouden met praktijkgericht onderzoek rondom de 'biobased economy', een economie die draait op energie uit biomassa. Dit Zernike Advanced Processing (ZAP), dat gevestigd wordt op het terrein van de Hanzehogeschool, krijgt daarvoor 2,5 miljoen euro subsidie van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).In het ZAP werken de Hanzehogeschool, het Noorderpoort, de Rijksuniversiteit Groningen en het bedrijsleven nauw samen. Zo kunnen bedrijven, tegen een vergoeding, voor het testen van nieuwe producten gebruik maken van de ruimte, de apparatuur en de expertise van studenten en docenten. Dit is uniek in Noord-Nederland.