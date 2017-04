Dode bij woningbrand in Stad (update)

Bij een brand in een woning aan de Plantsoenstraat in Stad is dinsdagochtend een persoon omgekomen.

De brandweer rukte met meerdere wagens uit, omdat bij de melding niet duidelijk was of er nog iemand binnen was. De hulpdiensten haalden één persoon uit de woning. Het slachtoffer is ter plaatse overleden.



Onderzoek

De brand brak rond tien uur in de ochtend uit op de begane grond. Bij het vuur kwam veel rook vrij. De brandweer had het vuur snel onder controle.



De technische recherche doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Er wordt onder meer sporen- en buurtonderzoek gedaan. Een deel van de Plantsoenstraat is daarom nog afgezet.

Door: RTV Noord